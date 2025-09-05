ソニーは、ゲーミングブランド「INZONE（インゾーン）」から、ゲーミングヘッドセットおよびゲーミングキーボードなど6モデルを2025年9月5日に発売。FPSなど競技性の高いゲームプレイに最適多くの国際大会で優勝を収めているプロeスポーツチーム「Fnatic（フナティック）」と共同開発。同チームのゲーミング機器への深い知見やプロ選手によるフィードバックと、同社が長年培ってきた技術を組み合わせ、FPS（1人称視点シューティン