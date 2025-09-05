気象台は、午後0時2分に、洪水警報をさいたま市、川口市、蕨市、戸田市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・さいたま市、川口市、蕨市、戸田市に発表 5日12:02時点南部では、5日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□洪水警報【発表】5日夕方にかけて警戒■川口市□洪水警報【発表】5日夕方にかけて警戒■蕨市□洪水警報【発表】5日夕方にかけて警戒■戸田