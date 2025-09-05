台風15号は、けさ和歌山県に再上陸し、午前11時には三重県付近を東北東に進んでいるとみられます。今夜にかけて東海や関東に再接近する見通しで、気象庁は東日本から北日本では土砂災害や河川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。名古屋駅前から中継です。先ほどまで降っていた雨はほとんど止んでいます。空は厚い雲に覆われていますが、少し明るさも感じられます。駅を利用する人たちは傘を閉じて手に持ったまま歩い