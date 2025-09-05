4日（木）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の準々決勝2試合が行われた。 32ヵ国が出場した今大会。女子オランダ代表、女子日本代表、女子アメリカ代表、女子トルコ代表、女子イタリア代表、女子ポーランド代表、女子ブラジル代表、女子フランス代表の8ヵ国が準々決勝へと進出した。 3日（水）に行われた準々決勝では日本とイタリアが先に準決勝進出を決めていた中、4日にはブラジ