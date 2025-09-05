◇MLB パイレーツ5-3ドジャース(日本時間5日、PNCパーク)パイレーツのポール・スキーンズ投手がドジャース打線を6回無失点に抑え、今季10勝目をマーク。防御率がメジャーで唯一の1点台となりました。初回、ドジャースの先頭打者、大谷翔平選手と対戦。3球連続150キロ中盤を超えるストレートで追い込むと、3球の変化球を挟み迎えた7球目、159キロのストレートで空振り三振とします。2回にはマイケル・コンフォート選手には160キロの