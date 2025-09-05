台風15号により、交通への影響も出始めています。5日午前11時20分時点で、東海道新幹線は大雨の影響により、上りは新大阪駅と豊橋駅の間で、下りは東京駅と名古屋駅の間でそれぞれ運転を見合わせています。今後の天候によっては、さらに運転見合わせや遅れが拡大する可能性があるということです。一方、空の便は5日午前10時半現在、通常通り運航しています。今後、関東から東海にかけて大雨が予想されますが、日本航空と全日空は現