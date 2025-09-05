9月5日午前、九州自動車道でトラックが横転し、熊本県の南関ICと菊水ICの間が上下線とも通行止めとなっています。 【写真を見る】横転し炎上するトラックガードレールはゆがんでいる ※午前11時50分時点 午前9時半ごろ、九州自動車道下り線の南関ICと玉名PAの間でトラックが横転し、炎が上がっていました。 警察によりますと、トラックを運転していた30代の男性は頭から血が出ていましたが、会話ができる状態だ