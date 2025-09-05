台風１５号の接近に伴う大雨の影響で、神奈川県教育委員会の５日正午時点の集計によると、１９市町と県の公立３８２校が休校になった。ほか１５８校が授業を短縮している。県によると、午後１時５０分時点で人や建物などの被害は確認されていない。台風１５号の接近に伴う大雨の影響で、二宮、真鶴両町は警戒レベル３の高齢者等避難を発令し、避難所を開設している。