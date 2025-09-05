バンダイは、「カービィとワープスターチーク＆シャイニーパウダー」(5,940円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月5日12時より予約受付開始、2026年2月発送予定。本商品は「星のカービィ」に登場する「ワープスター」にカービィが乗った、コンパクト型のチーク＆ハイライトパウダー。カービィがワープスターに乗って移動する時の、夜明けの空と流れ星のきらめきをイメージした。ゴー