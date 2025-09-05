回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、テレビアニメ「怪獣8号」第2期（テレビ東京系、毎週土曜午後11時）の放送を記念するコラボキャンペーンを9月5日から期間限定で実施します。同作は、日常的に怪獣が人々を脅かす世界を舞台に、市民を守るため怪獣を討伐する「日本防衛隊」と、襲い来る怪獣との大迫力のバトルが繰り広げられるストーリー。集英社の漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」で20