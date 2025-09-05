プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が4日にインスタグラムを更新。出演作からオフショットを多数公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】本田真凜、制服姿で口から流血も！（ほか13枚）本田は、本日5日から劇場公開となる映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演。この映画で本田は真夜中の遊園地を舞台に新たな“カラダ探し”に挑む女子高生・木下有紗を演じている。公開前日に、本田が投稿し