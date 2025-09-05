３日、エレンホト道路口岸の合同検査場で入境の手続きをする旅行者。（エレンホト＝新華社記者／馬金瑞）【新華社エレンホト9月5日】中国内モンゴル自治区の二連浩特（エレンホト）市にあるエレンホト口岸（通関地）は中国・モンゴル国境最大の陸路口岸であり、中国・モンゴル・ロシア経済回廊の要衝でもある。中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車「中欧班列」中央ルートでも重要な役割を担う。３日、エレンホト口岸を通過し入