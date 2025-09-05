リュックを背負って通勤しているビジネスパーソンの姿が当たり前になった昨今。容量の大きさと使い勝手の良さから出張時にも使われるケースが多くなっているようです。バッグ＆ラゲージブランドace.より発売中のバックパック「スペースオプト」は通勤から出張、休日の旅行にも対応できる高い機能性と大きな容量を備えた最新モデル。ホイッスル付きバックルなど非常時に使える機能も搭載したことで“フェーズフリー認証”も取得し、