【NASCAR】第27戦：プレーオフ Cook Out Southern 500／ダーリントン・レースウェイ（日本時間9月1日）【映像】4歳とは思えない？優勝後の“堂々たる振る舞い”アメリカで人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）のプレーオフ初戦が開催され、チェイス・ブリスコーが勝利を収めた。フィニッシュ後にはブリスコーの息子も登場し、その立ち振る舞いがファンを沸かせている。26戦までのレギュラーシーズンを終