アメリカのトランプ大統領が、日本車の自動車関税を引き下げるなどとした大統領令に署名をしたことなどを受け、石破首相は「日米同盟のさらなる強化や日本の経済成長の促進などに繋がることを期待し、その実現を目指して、最善を尽くしていきたい」と述べました。また、石破首相は関税の影響を受ける中小企業など、国内への対応について、「資金繰り支援などを通じて経済や雇用の影響が極小化されるよう、万全期していきたい」とし