全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蔵前の蕎麦店『山形肉そばとお酒みたて』です。蕎麦に親鶏、噛みしめる旨さ太めの蕎麦を、そして親鶏を噛みしめる。蕎麦のふくよかな風味、鶏のコリッとした食感がいい。スープはすっきりとした味わい。冷たい肉そば1100円『山形肉そばとお酒みたて』冷たい肉そば1100円サバ節ベースのダシに親鶏の煮汁が加わり、うまみたっぷり