ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¡ØABEMA²Æ¤ÎÎø¥ê¥¢º×2025¡Ù¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¡£¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÇú¥â¥ÆÈþ½÷¤¬¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î½÷¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥â¥Æ¤¹¤®¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²Èþ½÷¤Î¿åÃå»Ñ¡ÊÁ´¿È»Ñ¤â¡ËÆî¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢£²¤Ä¤ÎÅç¡ØIsland Blue¡Ù¤È¡ØIsland Pink¡Ù¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖËèÆüÉ¬¤ºPink¤ÈBlue¡¢2¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤