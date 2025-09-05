今年上半期の富山県の貿易総額は、およそ2600億円で、2期連続の貿易赤字となりました。大阪税関伏木税関支署の発表によりますと、今年1月から6月の輸出額は前の年の同じ期間と比べて11.8パーセント減の1236億円で、2期ぶりのマイナスとなりました。このなかで、ロシア向け中古車は24.4パーセント減のおよそ324億円で、台数では26.4パーセント減って2万9679台でした。一方、輸入額は前の年の同じ期間と比べて2.5