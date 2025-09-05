アメリカの関税措置を巡り、訪米中の赤沢経済再生相は、日米で合意した日本からの投資についての文書に署名しました。一方、トランプ大統領が出した大統領令では、日本から輸入する自動車への関税引き下げが明記されました。赤沢大臣は、ラトニック商務長官とともに、日本からの5500億ドル（80兆円）の投資についての文書に署名しました。赤沢経済再生相：日米の相互利益の促進、すなわち日米同盟のさらなる強化と経済安全保障の確