DM三井製糖は、料理研究家・コウケンテツ氏と駒沢女子大学の西村一弘教授によるトークショーイベント「幸せの ちからになる 〜適糖生活〜」を開催する。11月6日（木）に東京、12月10（水）に福岡で開催し、各会場250名を無料で招待（抽選）する。応募期間は、東京会場は9月30日（火）、福岡会場は10月31日（金）まで。“適糖生活”とは、DM三井製糖が提唱する「適量の糖質を賢く摂取することで、健やかな生活を送る」という新しい