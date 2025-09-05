3路線ジャンクション部で通行止め2025年9月5日11時30分現在、台風15号の大雨による影響で、高速道路の通行止めが次のように発生しています。【ここか…！】3路線が交わる「通行止め区間」（地図）・新東名 岡崎東―豊田東JCT・伊勢湾岸道 豊田東JCT−豊田JCT・東海環状道 豊田東JCT−豊田藤岡新東名・東名・伊勢湾岸道・東海環状道が交わる部分で、10時30分頃から順次、通行止めが始まりました。現在のところ東名高速は通行可