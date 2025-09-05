JRによりますと、東海道新幹線の豊橋駅～三河安城駅間で大雨により運転を見合わせていましたが、午前11時30分に運転を再開しました。この影響で新大阪駅～岡山駅間の一部列車に遅れがでています。 なお運転見合わせに伴い、山陽新幹線では以下のとおり臨時列車が運転されるということです。【新大阪⇒博多方面】のぞみ６８１号新大阪駅～博多駅間（のぞみ２１号の運転時刻・停車駅）（停車駅と時刻）新大阪駅