気象庁によりますと、台風第１５号は、きょう（５日）午前１０時には奈良県五條市付近にあって、１時間におよそ４５キロの速さで東北東へ進んでいます。 【画像をみる】台風１５号の影響は…各地の雨と風のシミュレーション 中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル となっています。 今後の予想進路図は【画像①】のようになっています。 気象庁では台風１５号による影響の出