新潟県とJR東日本は、特急「しらゆき」を対象に、「特急トクだ値1」50％割引を設定する。特急「しらゆき」の全列車（普通車指定席）を対象に、運賃と料金を50％割り引く。設定期間は10月11日から2026年1月31日まで、12月26日から2026年1月4日までは除外日となる。設定区間は新潟・長岡駅〜柏崎・直江津・上越妙高駅間。乗車券と指定席特急券の料金（大人・片道・通常期）の一例は、いずれも新潟駅発着で、柏崎駅までが1,700円、直