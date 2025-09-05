サンフロンティアホテルマネジメントは、「たびのホテル石狩」を10月20日に開業する。建物は6階建て。客室は、1人で利用可能なダブルルームやキッチン付き客室など全175室。15.7平方メートル以上の客室には、サータ製のベッド、大きなテーブル、ソファを備えた。全室に、洗濯機、電子レンジ、2ドア冷蔵庫、加湿機能付き空気清浄機を完備するほか、50インチ以上の大型スマートTVを導入し、宿泊者自身のアカウントで各種有料コンテン