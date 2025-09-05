石川県加賀市の閉鎖された寺院の敷地内に侵入し、銅板を盗んだとして男2人が逮捕されました。この寺院では、ことし5月にも外国籍の男が侵入する事件が起きています。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも加賀市内に住む、57歳と63歳の男の容疑者2人です。 警察によりますと、2人は共謀のうえ今月2日、加賀市内の閉鎖された寺院の敷地内に侵入し、屋根などから銅板を引き剥がして盗んだ疑いが持たれています。換金