スキーンズの投球を前に無安打で終わった大谷(C)Getty Images地区優勝争いにおいて痛恨の“スイープ負け”となった。現地時間9月4日、ドジャースは、敵地でのパイレーツ戦に3-5で敗戦。これで痛恨の3連戦3連敗（スイープ）となり、地区優勝のマジックが消滅した。【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチ大リーグ屈指の剛腕ポール・スキーンズと対峙したこの日のドジャース打線は、要所で一本が出ず。