今夏プレミアリーグに加入してきたある選手と、プレミアリーグから退団したある選手の「退団メッセージ」がほぼ同じ文面だったことが話題になっている。『The SUN』によれば、その選手はクリスタル・パレスにやってきたクリスタントゥス・ウチェと、ウォルヴァーハンプトンを退団したファビオ・シウヴァの2名。ウチェは2日にヘタフェからの退団が決定し、自身のInstagramにこう書いていた。「初めてヘタフェに着いたとき、僕は野望