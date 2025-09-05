7日に予定されていたレアル・マドリー・カスティージャ対ラシン・デ・フェロルの試合は、なんと「選手が足りない」ために開催が中止になったという。レアル・マドリーのリザーブチームに当たるレアル・マドリー・カスティージャは、現在3部にあたるプリメーラ・フェデラシオンを戦っている。このプリメーラ・フェデラシオンはインターナショナルマッチウィークでも中断されることはなく、通常通り試合が開催されている。ところがス