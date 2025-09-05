県内は台風15号の影響でこのあと大雨となるところがある見込みで、夕方にかけて土砂災害などに注意が必要です。 台風15号は現在、紀伊半島を東に進んでいて、四国から東海と甲信地方の一部が強風域に入っています。このあとは、東海道沖を東に進む見通しで、5日(金)夜遅くには関東沖に抜ける見込みです。県内は、台風周辺の暖かく湿った空気が流れこむ影響で大気の状態が非常に不安定となり、昼過ぎにかけてカミナリを伴って激