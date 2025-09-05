元日向坂46のメンバーで俳優の影山優佳（24）が3日、自身のインスタグラムを更新。韓国・ソウルでボディライン際立つタイトなワンピ姿を公開した。【写真】ボディライン際立つ“ピチピチ”ワンピース姿を披露した影山優佳影山は、ソウルの街中で頬にハートポーズをした姿を投稿。肩紐細いタイトなワンピをまとい、ボディラインがあらわな姿を披露している。最後には、大胆に腕を出した黒のキャミソール姿も見せ、夏らしいコ