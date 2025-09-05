セビージャへと完全移籍したチリ代表FWアレクシス・サンチェスが、新天地での意気込みを語った。4日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。現在36歳のA・サンチェスは、これまでウディネーゼやバルセロナ、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、インテル、マルセイユでプレー。昨年8月には古巣であるウディネーゼと2年契約を結び、約13年ぶりとなる復帰が実現。昨シーズンはセリエAで13試合、コッパ・イタリアで1試