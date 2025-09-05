歌手でタレントの重盛さと美が4日、自身のインスタグラムを更新。海辺での水着ショットを添え、37歳の誕生日を報告した。【写真】「ほんとに37歳？」水着ショットで誕生日を報告した重盛さと美「my birthday 37歳になりました」とつづり、1枚の写真をアップ。水着に、白と黒のボーダーのトップスを合わせたスタイルで海辺に座り込み、「どう？大人っぽいでしょ？」と呼びかけた。この投稿には多くの祝福コメントのほか、「女