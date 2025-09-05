気象台は、午前11時53分に、大雨警報（土砂災害）を南部町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山梨県・南部町に発表 5日11:53時点中・西部では、5日昼過ぎから5日夕方まで土砂災害に、5日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■甲府市□大雨警報・土砂災害5日夕方に警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量35mm■笛吹市□大雨警報・土砂災害5日夕方に