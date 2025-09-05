鈴木法相は５日午前、自身のブログで、自民党臨時総裁選の実施の是非を巡り、「実施を求める書面に署名し、提出することとした」として、総裁選の前倒しを求める考えを表明した。鈴木氏は、「様々な課題が山積する中、政治が停滞することは許されない。党への信頼回復のためにも党が一致結束してゼロから出直すことが必要だ」とも書き込んだ。また、有村治子両院議員総会長も４日、自身のＸ（ツイッター）で森山幹事長に総会