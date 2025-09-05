気象台は、午前11時51分に、洪水警報を浜松市南部に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】浜松市南部に発表 5日11:51時点静岡県では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。西部では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。東部、西部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■静岡市南部□大雨警報・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm