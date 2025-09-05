『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』のマイケル・キートンが、監督・主演・製作の三役を担った渾身の最新作『KNOX GOES AWAY』が邦題『殺し屋のプロット』として2025年12月5日に日本公開となることが決定した。 Variety誌で「デヴィッド・フィンチャー監督『ザ・キラー』を凌駕するLAネオ・ノワールの誕生」と絶賛された注目作。主人公は、二つの博士号を取得し、元陸軍偵察部