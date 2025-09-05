ピン芸人のヒコロヒーが５日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。最近はドラマなど女優としても活動するヒコロヒーに対し、パーソナリティーの今田耕司が「だってあれに出てたんよ。あの『キャスター』に。あの時の『キャスター』に出てたんよ」。これに対しヒコロヒーは「あの時の『キャスター』って…。『キャスター』は１回しかないんです！」とツッコんでいた。ＴＢＳ系で４〜６月に放送され