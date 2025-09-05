9月20日の「バットマンの日」にあわせ、各地で『ダークナイト』や『ダークナイト ライジング』の特別上映が行われる。 109シネマズ大阪エキスポシティとグランドシネマサンシャイン池袋『ダークナイト』のIMAXレーザー1週間限定上映を実施。日本国内で「IMAX(R)︎レーザー／GTテクノロジー」を導入している劇場はこの2館のみ。 さらに109シネマズプレミアム新宿では『ダ&