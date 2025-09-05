台風15号と前線の影響で石川県内では、大雨となる所がある見込みです。気象台では、土砂災害に注意・警戒を呼び掛けています。 近畿地方に上陸した台風15号は、1時間に45キロの速さで、東寄りに進んでいるとみられます。台風周辺の暖かく湿った空気が、北陸地方にのびる前線に向かって流れ込み、石川県内は大気の非常に不安定な状態が続いています。 雷を伴い大雨となるところがある見込みで、5日に予想される1時間雨量は、