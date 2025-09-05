人気ドラマ『愛の不時着』にも出演した女優ファンウ・スルヘが、俳優ヒョンビンらが所属する芸能事務所と専属契約を結んだ。【写真】本当に40代？ファンウ・スルヘの“意外”な美スタイル芸能事務所VASTエンターテインメントは9月5日、ファンウ・スルヘと専属契約を締結したことを発表した。事務所はファンウ・スルヘについて「多彩な作品を通じて培った演技力と独自の個性、そして大衆と交流できる親しみやすい魅力を兼ね備えた女