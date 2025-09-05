意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【鳥取県の方言】「ぐやすや」の意味は？「ぐやすや」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「おばはんは、かじぇが治らないでぐやすやしとんなる」というように使います。いったい、「ぐやすや」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「体調の悪いさま」を表す方言で