東海道新幹線は、雨規制のため、一部区間で運転を見合わせていましたが、11時30分に運転を再開しました。 JR東海によりますと、豊橋～三河安城の間で、雨量計が規制値に達したため、豊橋～三河安城（上下）で一時運転を見合わせていましたが、11時30分に運転を再開しました。