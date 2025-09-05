東海環状自動車道の一部区間で通行止めとなっていましたが解除されました。 ネクスコ中日本によると、雨の影響で、東海環状自動車道・内外回り線、豊田藤岡IC～豊田松平ICで一時通行止めとなっていましたが、5日午後12時50分に通行止めは解除されました。