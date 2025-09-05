【一番くじ 「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」】 2026年1月31日 発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』」を2026年1月31日に発売する。価格は1回850円。 本商品はジュブナイルRPG「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。ラインナップには主人公、明智吾郎、ジョ&#