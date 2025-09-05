今日5日、台風15号は紀伊半島を東へ進んでおり、午後には関東に最接近するでしょう。台風の中心の東側に活発な雨雲があり、午前11時現在、東海や関東にかかっています。東海では夕方にかけて、関東は夜のはじめ頃にかけて大雨に厳重な警戒が必要です。台風15号が接近中午後は関東に最接近台風15号は、今日5日10時には奈良県五條市付近にあって、1時間におよそ45キロの速さで東北東へ進んでいます。午後は関東に最接近するでしょ