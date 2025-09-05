占い師として活動していた女が、知人から1000万円をだまし取ったとして4日に逮捕された事件で、受け取った現金を全額、複数人の口座に送金していたことが新たに分かりました。 詐欺の疑いで逮捕された田斉法子容疑者（51）は7年前、福岡市の52歳の女性に架空の投資話を持ちかけ、1000万円をだまし取った疑いが持たれています。田斉容疑者は女性から振り込まれた1000万円を翌日までに、複数人の口座に全額送金していたことが捜査