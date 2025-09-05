便利で快適なテーマパーク旅を追求するホテル「1955 東京ベイ by 星野リゾート」は、2025年9月17日(水)〜30日(火)と10月16日(木)〜31日(金)の期間、仮装を全力で楽しむための宿泊プラン「Halloween 33h Stay Plan」を2025年も販売する。【写真】客室 ゴロゴロ寝台付 スーペリアハロウィーン仮装好きなスタッフの声をもとに誕生した宿泊プランで、5時から翌日14時まで最大33時間客室を利用できるのが特徴。