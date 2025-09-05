発熱やせきなど風邪の影響で4日のパイレーツ戦の先発を回避した大谷が9日の本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に登板することが決まった。5日の試合前、デーブ・ロバーツ監督が発表した。【もっと読む】佐々木朗希いったい何様？ ロッテ球団スタッフ3人引き抜きメジャー帯同の波紋指揮官は当初、「今週末のどこか」と6日からのオリオールズ戦での登板を示唆していたが、「コンディションを整えるため、リカバリーの時間を多め