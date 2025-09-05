雲南省昆明市禄勧イ族ミャオ族自治県にある変換所。（８月２５日撮影、昆明＝新華社配信／張強）【新華社昆明9月5日】中国の送電大手、中国南方電網傘下の雲南電網はこのほど、西部の電力を東部に送る「西電東送」プロジェクトによる同省の送電量が累計で2兆キロワット時を超えたと明らかにした。これは東部地区のために石炭消費を標準炭換算で6億6500万トン節約し、二酸化炭素（CO2）の排出量を17億2800万トン削減することに相